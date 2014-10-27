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Станция метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыта

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Станцию петербургского метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыли на проверку.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 20 сентября станцию метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыли на проверку.

По словам очевидцев, станция стала недоступна в 20.45.

Также петербуржцы сообщили, что причиной закрытия станции могла послужить подозрительная сумка, которую нашли за банкоматом в верхнем вестибюле метро.

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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