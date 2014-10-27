Как сообщает "Фонтанка", вечером 20 сентября станцию метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыли на проверку.
По словам очевидцев, станция стала недоступна в 20.45.
Также петербуржцы сообщили, что причиной закрытия станции могла послужить подозрительная сумка, которую нашли за банкоматом в верхнем вестибюле метро.
Сегодня, 21:27
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Станция метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыта
Станцию петербургского метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыли на проверку.
Как сообщает "Фонтанка", вечером 20 сентября станцию метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыли на проверку.