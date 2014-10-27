Станция метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыта

Станцию петербургского метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыли на проверку.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 20 сентября станцию метро "Площадь Александра Невского - 1" закрыли на проверку.



По словам очевидцев, станция стала недоступна в 20.45.



Также петербуржцы сообщили, что причиной закрытия станции могла послужить подозрительная сумка, которую нашли за банкоматом в верхнем вестибюле метро.