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Станция метро "Московская" закрыта по техническим причинам
Вчера, 18:31
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Butenko
820

Станция метро "Московская" закрыта по техническим причинам

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В петербургской подземке временно закрыта еще одна станция метро.

В 18.30 станция метро "Московская" была закрыта по техническим причинам. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В подземных переходах, ведущих к станции с двух сторон, скапливаются толпы ожидающих. Первые фотографии с места ЧП уже появились в Интернете. Поезда, следующие по синей ветке, проезжают станцию без остановок.

Отметим, что эта ситуация опасна для тех, кто торопится в аэропорт Пулково или на междугородние автобусы, следующие от станции "Московская". 

 

 

Фото: Piter.TV, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: метро московская
Категории: Новости СПб

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