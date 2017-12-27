Станция метро "Московская" закрыта по техническим причинам

В петербургской подземке временно закрыта еще одна станция метро.

В 18.30 станция метро "Московская" была закрыта по техническим причинам. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В подземных переходах, ведущих к станции с двух сторон, скапливаются толпы ожидающих. Первые фотографии с места ЧП уже появились в Интернете. Поезда, следующие по синей ветке, проезжают станцию без остановок.

Отметим, что эта ситуация опасна для тех, кто торопится в аэропорт Пулково или на междугородние автобусы, следующие от станции "Московская".

Фото: Piter.TV, ДТП и ЧП Санкт-Петербург