Вечером 13 декабря станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" вновь заработали. Об этом сообщают очевидцы.
Сообщается, что причиной закрытия станции стала забытая коробка с пирожными.
Станция "Площадь Восстания" работает в штатном режиме.
Сегодня, 21:45
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"Бомбой" на "Площади Восстания" оказалась коробка с пирожными
Вечером 13 декабря станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" вновь открылась для пассажиров после проверки.
Вечером 13 декабря станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" вновь заработали. Об этом сообщают очевидцы.