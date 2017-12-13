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"Бомбой" на "Площади Восстания" оказалась коробка с пирожными

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Вечером 13 декабря станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" вновь открылась для пассажиров после проверки.

Вечером 13 декабря станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" вновь заработали. Об этом сообщают очевидцы.

Сообщается, что причиной закрытия станции стала забытая коробка с пирожными.

Станция "Площадь Восстания" работает в штатном режиме.  

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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