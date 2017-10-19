Станцию "Площадь Ленина" закрывали на две минуты

Вечером 19 октября станция метро "Площадь Ленина" оказалась недоступна для пассажиров. Причина - бесхозный предмет.

Вечером 19 октября станция метро "Площадь Ленина" закрылась для пассажиров из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.



Двери станции закрылись в 18.58. На проверку ушло 2 минуты. В 19.00 на станцию начали пускать пассажиров.

