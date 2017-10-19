Вечером 19 октября станция метро "Площадь Ленина" закрылась для пассажиров из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Двери станции закрылись в 18.58. На проверку ушло 2 минуты. В 19.00 на станцию начали пускать пассажиров.
Сегодня, 19:05
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Станцию "Площадь Ленина" закрывали на две минуты
Вечером 19 октября станция метро "Площадь Ленина" оказалась недоступна для пассажиров. Причина - бесхозный предмет.
Вечером 19 октября станция метро "Площадь Ленина" закрылась для пассажиров из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.