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Станция "Крестовский остров" открыта для пассажиров
Сегодня, 21:52
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TretyakovaS
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Станция "Крестовский остров" открыта для пассажиров

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Станция метро "Крестовский остров" открыта после проверки. Опасных предметов не нашли.

Станция метро фиолетовой линии "Крестовский остров" вновь доступна для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Ранее "Крестовский остров" закрывали на проверку бесхозного предмета.Станцию открыли в 21.47.

Опасных предметов на "Крестовском острове" не обнаружили.  

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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