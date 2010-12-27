Станция метро фиолетовой линии "Крестовский остров" вновь доступна для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Ранее "Крестовский остров" закрывали на проверку бесхозного предмета.Станцию открыли в 21.47.
Опасных предметов на "Крестовском острове" не обнаружили.
Сегодня, 21:52
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Станция "Крестовский остров" открыта для пассажиров
Станция метро "Крестовский остров" открыта после проверки. Опасных предметов не нашли.
Станция метро фиолетовой линии "Крестовский остров" вновь доступна для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.