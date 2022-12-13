Стало известно, сколько денег потратят петербуржцы на приготовление кулича

Учитывая данные Петростата, все ингредиенты обойдутся петербуржцам в 365 рублей.

Стало известно, во сколько обойдется петербуржцам подготовка к празднику Пасхи. Об этом пишут "Невские новости".



По статистике Петростата, средние цены на ингредиенты для куличей и творожной пасхи изменились от 0,26 % до почти 30 % в сравнении с мартом 2022 года.

Так, килограмм творога в Петербурге в среднем подешевел на 1,93 % и стоит 474 рубля, десяток яиц стал стоить дешевле на 8,34 % (почти 90 рублей). Цены на килограмм муки и литр пастеризованного молока (2,5–3,2 % жирности) снизились на 2,03 %, теперь средняя цена составляет почти 60 рублей, и 0,26 %, теперь средняя цена составляет 80 рублей, соответственно. Стоимость килограмма сахара упала на 29,83 % — до 59 рублей.

Сухофрукты в среднем подорожали на 5,25 % с прошлого года и теперь стоят почти 603 рубля за килограмм. На 7,33 % увеличилась стоимость стерилизованного молока (2,5–3,2 % жирности) и составила почти 106 рублей за литр. Килограмм соли, выросший в цене на 0,8 %, обойдется петербуржцам почти в 17 рублей, а сливочное масло, подорожавшее на 3,27 %, теперь можно купить за 1057 рублей за килограмм.

Учитывая данные Петростата, все эти ингредиенты обойдутся петербуржцам в 365 рублей.

Фото: pxhere