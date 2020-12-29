Появилось видео первых выходных Трампа после президентства

В минувшие выходные Дональд Трамп играл в гольф.

Мировые СМИ сообщают о том, как Дональд Трамп возвращается к своей обычной жизни после нескольких лет президентства в США. Так, в минувшие выходные, американский олигарх активно занимался гольфом. Об этом сообщает издание The Washington Examiner, в сети уже появилось видео "тренировок" Дональда Трампа. Кадры игры в гольф были сделаны 21 января в личной резиденции экс-президента.

Издание делится подробностями "расписания дня" политика. Он якобы приехал в личный гольф-клуб накануне, провел в резиденци ночь, а с утра вышел на зеленую лужайку. Там он и провел практически весь выходной день. Рядом с Дональдом Трампом находилась личная охрана на темных внедорожниках.

На видео можно разглядеть, что Дональд Трамп одет в легкую белую рубашку и темные брюки, на его голове фирменная красная кепка. Вместе с ним в гольф играют несколько человек, все они - очевидно моложе Дональда Трампа. Однако американские СМИ не утоячняют, с кем конкретно проводил время экс-глава Белого дома.

Видео: Youtube/ABN TV