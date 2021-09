Стало известно о новой опасности длительного течения коронавируса

Об этом последствии пациенты узнают не сразу.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что при длительном течении коронавируса могут снизиться функции почек у человека. Статья была опубликована в Journal of the American Society of Nephrology.

Исследователи подчеркнули, что повреждение функции почек может стать хроническим. Однако это последствие пациенты могут сразу не обнаружить и к врачу приходят уже с серьезными нарушениями. По этой причине людям в случае ухудшения состояния здоровья рекомендуют сразу обращаться к врачу.

Ранее мы писали, что вторая инъекция вакцины снижает риск затяжного течения коронавируса.

Фото: pixabay