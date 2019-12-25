Стало известно о новой опасности длительного течения коронавируса

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что при длительном течении коронавируса могут снизиться функции почек у человека. Статья была опубликована в Journal of the American Society of Nephrology.
Исследователи подчеркнули, что повреждение функции почек может стать хроническим. Однако это последствие пациенты могут сразу не обнаружить и к врачу приходят уже с серьезными нарушениями. По этой причине людям в случае ухудшения состояния здоровья рекомендуют сразу обращаться к врачу.
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Фото: pixabay
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