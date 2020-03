Стало известно, кого может сыграть Джим Керри в новом фильме Marvel

Актеру может достаться роль суперзлодея со сверхчеловеческим интеллектом.

СМИ узнали, кого может сыграть Джим Керри в новом блокбастере Marvel. Как сообщает We got this covered, звезде фильмов "Маска" и "Эйс Вентура" может достаться роль суперзлодея со сверхчеловеческим интеллектом.

Если точнее, то Джима Керри рассматривают на роль МОДОКа – мобильного организма для организации катастроф и врага Капитана Америки. Ожидалось, что этот персонаж появится в фильме "Первый мститель: Другая война" 2014 года, однако этого не произошло.

Теперь МОДОКа включат в одну из франшиз пятой фазы киновселенной. Скорее всего, Джим Керри будет только озвучивать героя, которого, вероятнее всего, создадут на компьютере. Отметим, что у злодея огромная голова и маленькое тело из-за мутации, которой его подвергли ученые из организации АИМ.

МОДОК также может появиться в сериале "Женщина-Халк" или в третьей части "Человека-муравья" с Поллом Раддом в главной роли. Все эти проекты выйдут в прокат не ранее 2021 года. Именно тогда завершится четвертая фаза киновселенной. Финальным фильмом станет "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити.

Фото: кадр из фильма "Лжец, лжец" 1997 года, Википедия