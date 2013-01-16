Стало известно, когда выйдет Elden Ring – трейлер уже показали

На Summer Game Fest: Kickoff Live показали трейлер боевика с элементами RPG Elden Ring. В трейлере много кадров со сражениями против боссов.
В ролике показываются и локации. Зрителям представили огромное светящееся древо, военный лагерь, старые руины, густые леса и прочие места. Однако закадровый голос говорит, что Золотой орден пал и возвращается катастрофа.
Далее показывается, что мир Elden Ring станет возможно исследовать на призрачной лошади.
Сама игра Elden Ring должна выйти 21 января 2022 года.
Видео: IGN
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