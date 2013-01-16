Стало известно, когда выйдет Elden Ring – трейлер уже показали

Игра выйдет в 2022 году.

На Summer Game Fest: Kickoff Live показали трейлер боевика с элементами RPG Elden Ring. В трейлере много кадров со сражениями против боссов.

В ролике показываются и локации. Зрителям представили огромное светящееся древо, военный лагерь, старые руины, густые леса и прочие места. Однако закадровый голос говорит, что Золотой орден пал и возвращается катастрофа.

Далее показывается, что мир Elden Ring станет возможно исследовать на призрачной лошади.

Сама игра Elden Ring должна выйти 21 января 2022 года.

Видео: IGN