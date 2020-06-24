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Netflix сообщили, что шестой сезон "Люцифера" станет финальным

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А пока компания готовится выпустить первые серии пятого сезона.

Компания Netflix выпустила промо-ролик пятого сезона сериал "Люцифер". Одновременно с этим стало известно, что проект продлили на шестой сезон, который станет заключительным. 

Сериал рассказывает историю о падшем ангеле Люцифере Морнингстаре, который от скуки сбежал на Землю и возглавляет ночной клуб в Лос-Анджелесе. В мае вышел четвертый сезон "Люцефера", в котором главный герой переживает последствия разрыва со своей подругой и сталкивается с Евой.

Пятый сезон авторы разделили на две части. Всего он состоит из 16 эпизодов, первые восемь из которых выйдут на экраны 21 августа.

Видео: Netflix

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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