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Стало известно каким будет новый музей блокады и обороны Ленинграда
Сегодня, 8:41
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nadiputintseva
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Стало известно каким будет новый музей блокады и обороны Ленинграда

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Стал известен победитель конкурса архитектурных проектов на строительство музейного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда»

Пресс-служба АО «Центр выставочных и музейных проектов» сообщает, что при подведении итогов архитектурного конкурса победил проект «Студии 44» Никиты Явейна.  Участие в решении принимали совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре и правительством Санкт-Петербурга.

В сентябре жюри отобрало из девяти предложенных проектов только четыре. Ранее сообщалось, что решение должны были принять блокадники, но конкретная информация о роли их участия так и не появилась.  8 октября стало известно, что решение было принято в ходе подсчета голосов и консультации с жителями, пережившими блокаду. Выбор был не единогласный, так как многие блокадники отдали предпочтение проекту финского архитектурного бюро «Лахдельма&Махламяки».

Место где будет находиться новый музей уже определено. Им станет Смольная набережная, в районе кольца транспортной развязки Орловского тоннеля.

Никита Явейн, архитектор родом из Санкт-Петербурга, ранее известен по таким проектам, как: Академия танца Бориса Эйфмана, железнодорожный воклаз «Олимпийский парк» в Сочи и комплекс Эрмитажа в Главном штабе. Воплощение в жизнь проекта музея блокады и обороны на данный момент оценивается в 1,4 млрд рублей.

Стало известно каким будет новый музей блокады и обороны Ленинграда

Стало известно каким будет новый музей блокады и обороны Ленинграда

 Фото: studio44.ru

Теги: музей , новости спб
Категории: Новости СПб

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