Стало известно какая возрастная категория людей чаще ищет работу в Ленобласти

В Ленинградской области в поисках работы находятся жители 30-49 лет

1 ноября региональная биржа труда представила статистику работающих и не работающих людей в СПБ и Ленобласти. Как оказалось, большинство в графе "безработные" – это люди в возрасте от 30-49 лет, их больше 50%.

Отмечается, что молодые люди работают больше. Из безработных люди 25-29 лет представляют лишь 7%. Граждане старше 50 порядка 30%.

Биржа сообщает, что 92% людей, которые ищут работу, уже ранее где-то работали. 50% из них уволились с прошлого места по собственному.

В профессиональной квалификации, людей, который впервые ищут работу 7,4%; предпенсионного возраста – 13,1%; рабочих специальностей 54,8%; служащие 45,2%; родителей с несовершеннолетними детьми 22,3%, а людей с ограничениями по здоровья 15%

Стоит отметить, что среди безработных высшее образование имеют 30%, а среднее 40%.