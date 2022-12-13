Стало известно, как две женщины в Петербурге спасали упавшую в бассейн трехлетнюю малышку

По словам очевидцев, в акваклубе не было ни спасателей, ни инструкторов, ни медиков.

Трехлетняя малышка чуть не утонула в бассейне акваклуба на Мебельной улице. Несчастный случай с ребенком произошел накануне, 10 февраля, в "Приморских банях". Ребенка успели спасти две женщины, которые находились рядом. Мать и дочь, которые вытащили девочку из воды, рассказали подробности случившегося "Невским Новостям".

Женщины отдыхали в акваклубе большой компанией. В какой-то момент они заметили ребенка, который оказался под водой. Они вытащили посиневшую малышку из воды. По словам свидетельницы случившегося, пострадавшая не дышала. Женщина по имени Юлия и ее дочь Мария начали делать ребенку непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Мария имела навыки оказания первой помощи. Ранее девушка работала заместителем главного врача по оргвопросам одной из клиник. Кроме того, на крики прибежала посететельница-врач, которая оказала малышке профессиональную помощь.

Спустя несколько минут на место ЧП прибежали мать и отец ребенка. Родители молчали и ничего не предпринимали, рассказывают очевидцы. Вероятно, они испытали шок.

Ребенок очнулся спустя 8 минут после того, как его вытащили из воды. Мама и папа девочки пришли в себя, когда их дочь заплакала.

Собеседница издания отметила, что в акваклубе не было ни спасателей, ни инструкторов, ни медиков — никого.

Ранее на Piter.tv: на улице Пионерстроя собака вцепилась в лицо ребенка.

Фото: Pxhere