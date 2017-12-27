Стало известно, где можно встретить праздник Крещения Господня

Отпраздновать можно будет на двух городских площадках.

19 января в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, посвящены главному православному празднику – Крещению Господню. Их организуют при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Главную городскую крещенскую купель ежегодно организовывают у стен Петропавловской крепости. В это же время там проводится и праздничная программа, которую приходят посмотреть более 25 тысяч человек. Прорубь будет работать с самого утра до ночи. Рядом с иорданью установят теплые палатки, где раздадут горячий чай и пирожки. Те, кто не осмелится окунуться в воду, скучать не будут. Для них приготовлены викторины, эстафеты, танцевальные конкурсы и хороводы.

Также в этом году праздничное мероприятие состоится в Храме чудотворной иконы Божией Матери"«Всех скорбящих Радость (с грошиками)", который расположен на пр. Обуховской Обороны , 24. Гостей ждет культурная программа, а также поздравления от Губернатора города и других представителей власти.

Также на праздновании выступят народные коллективы, детская воскресная школа Александро-Свирского монастыря, хор "Подворье" Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря, хор "Северное сияние", Мужской хор "Александр Невский" и многие другие.