Стали известны условия и цена покупки "Подорожника" через СБП

С СБП покупка проездных билетов обойдется на 10% дешевле.

С 7 сентября в Санкт-Петербурге пополнять и приобретать проездные билеты, а также карту "Подорожник" станет возможным через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

При использовании СБП пассажиры получат кэшбек в 10% от стоимости покупки. Деньги вернутся на счет.

Сегодня в Петербурге весь общественный транспорт социальный, на нем действуют все льготные проездные билеты. Создано широкое билетного меню для оплаты проезда в общественном транспорте, а также расширенный перечень способов оплаты и разветвленная сеть точек по реализации проездных билетов. Все это направлено на создание наибольших удобств для граждан, и мы продолжаем совершенствовать транспортные услуги в этом направлении. председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев

Обновленная система будет распространяться и на льготные категории граждан, проживающих в Ленинградской области. Кэшбек будет возвращаться до 31.12.2024 включительно, максимальная сумма на одного пользователя в месяц - 1000 рублей. Чтобы воспользоваться кэшбеком, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении "Привет!".

Фото: Piter.TV

