Стали известны причины опасности зарядки смартфона в общественных местах

Злоумышленники могут получить данные пользователя во время подключения к зарядной станции.

Эксперты посоветовали не заряжать мобильные устройства в общественных местах. Дело в том, что этим могут воспользоваться злоумышленники, передало "РИА Новости".

Через USB-вход есть риск доступа к данным, которые хранятся в телефоне, а также заражения вредоносным ПО. Злоумышленники могут сделать это, встроив специальное устройство или маленький компьютер, который будет подключен к вашему гаджету.

Перестраховаться можно, заряжая телефон через внешний аккумулятор, который подключен к зарядному устройству. Также на смартфоне следует выбирать опцию "только зарядка". Кроме того, можно использовать специальные провода, где физически отрезаны кабели для передачи данных.

На данный момент это лишь потенциальный риск, однако с увеличением количества розеток в публичных местах, он растет.