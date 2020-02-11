Стали известны подробности массового ДТП на Витебском проспекте

Днем 11 февраля в Московском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УГИБДД по городу и области.
По предварительным данным, авария случилась в 15:25 по адресу Витебский проспект, 108. Водитель 1981-го года рождения не справился с управлением и врезался по касательной в 6 транспортных средств. Авто в это момент ожидали разрешающего сигнала светофора.
Обошлось без пострадавших.
По факт ДТП проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пушкине автомобиль перевернулся на крышу.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Видео: Piter.TV
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