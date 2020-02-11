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Стали известны подробности массового ДТП на Витебском проспекте

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Водитель не справился с управлением.

Днем 11 февраля в Московском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, авария случилась в 15:25 по адресу Витебский проспект, 108. Водитель 1981-го года рождения не справился с управлением и врезался по касательной в 6 транспортных средств. Авто в это момент ожидали разрешающего сигнала светофора. 

Обошлось без пострадавших.

По факт ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пушкине автомобиль перевернулся на крышу

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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