Стали известны подробности массового ДТП на Витебском проспекте

Водитель не справился с управлением.

Днем 11 февраля в Московском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, авария случилась в 15:25 по адресу Витебский проспект, 108. Водитель 1981-го года рождения не справился с управлением и врезался по касательной в 6 транспортных средств. Авто в это момент ожидали разрешающего сигнала светофора.

Обошлось без пострадавших.

По факт ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пушкине автомобиль перевернулся на крышу.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Видео: Piter.TV