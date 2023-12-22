Стали известны первые признаки аллергии на холод

Симптомы назвала аллерголог и пульмонолог Светлана Мельник.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 19 января аллерголог и пульмонолог Светлана Мельник назвала главные симптомы аллергии на холод.

По словам специалиста, самая частая реакция организма на низкую температуру при аллергии – холодовая крапивница. Такое проявление включает покраснения и волдыри. Реакции подвержены открытые участки тела.

Волдыри без жидкости, но это будет красная кожа, над которой возвышаются белые образования. Это наиболее частый вариант. Светлана Мельник, аллерголог и пульмонолог

Кроме того, человек может начать кашлять при выходе на мороз.

Врач дала несколько рекомендаций, которые помогут избежать аллергии на холод. Стоит обратить внимание на то, что зимняя одежда не должна стягивать человека: хорошо, когда она соответствует погоде, не слишком легкая или теплая. Важно, чтобы кровообращение не уменьшалось.

Ранее врач рассказала, где можно подхватить микоплазменную пневмонию.

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