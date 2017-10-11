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Изменились тарифы для проезда по ЗСД в Петербурге

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Стали известные новые цены по популярным участкам ЗСД для легковых машин.

Представители ООО "Магистраль Северной столицы" сообщили цены по часто используемым участкам ЗСД после изменений тарифного плана. Новшества начнут действовать с 14 октября текущего года.

В пресс-службе Западного скоростного диаметра заявили, что для машин 1 и 2 класса стоимость проезда за наличный расчет не изменится. Однако отметили, что изменилась оплата по транспондерам.

Стоимость проезда по самым популярным участкам ЗСД для легковых машин в дневное время:
 
 - Богатырский проспект - набережная Макарова - 51,9 рубля (было 49 рублей);
 
 - По всему Западному скоростному диаметру - 270 рублей (было 255 рублей);
 
 - Екатерингофка - КАД (юг) - 80 рублей (было 75,9);
 
 - Набережная Макарова - Благодатная улица - 54,1 рубля (был 51 рубль).
 
Стоит отметить, что предстоит еще одно изменение, кото коснется грузовиков 3-4 класса. При оплате наличными тариф изменится для 3 класса, для него зона будет стоить 150 рублей, для четвертого - 200. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСД. Кроме того, с 1 ноября 2017 года будет отменена абонентская плата за использование транспондера на ЗСД. 

Видео: Пользователь "Вконтакте" - Виктория Бачевская

Теги: зсд , новости петербург , новости спб , петербург , тариф зсд
Категории: Новости СПб Лента новостей Общество

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