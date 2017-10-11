Изменились тарифы для проезда по ЗСД в Петербурге

Стали известные новые цены по популярным участкам ЗСД для легковых машин.

Представители ООО "Магистраль Северной столицы" сообщили цены по часто используемым участкам ЗСД после изменений тарифного плана. Новшества начнут действовать с 14 октября текущего года.

В пресс-службе Западного скоростного диаметра заявили, что для машин 1 и 2 класса стоимость проезда за наличный расчет не изменится. Однако отметили, что изменилась оплата по транспондерам.

Стоимость проезда по самым популярным участкам ЗСД для легковых машин в дневное время:

- Богатырский проспект - набережная Макарова - 51,9 рубля (было 49 рублей); - По всему Западному скоростному диаметру - 270 рублей (было 255 рублей); - Екатерингофка - КАД (юг) - 80 рублей (было 75,9); - Набережная Макарова - Благодатная улица - 54,1 рубля (был 51 рубль). Стоит отметить, что предстоит еще одно изменение, кото коснется грузовиков 3-4 класса. При оплате наличными тариф изменится для 3 класса, для него зона будет стоить 150 рублей, для четвертого - 200. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСД. Кроме того, с 1 ноября 2017 года будет отменена абонентская плата за использование транспондера на ЗСД.

Видео: Пользователь "Вконтакте" - Виктория Бачевская