Стали известны имена участников концерта «Будь с городом!» в ЦПКиО им. С.М. Кирова

Мероприятие пройдёт в рамках социально-благотворительного проекта при поддержке городского комитета по культуре.

3 сентября в 16:00 в ЦПКиО имени С.М. Кирова состоится восьмой по счёту концерт "Будь с городом!". Мероприятие пройдёт в рамках социально-благотворительного проекта при поддержке городского комитета по культуре. Об этом Piter.TV сообщили организаторы.

На сцену выйдут популярные исполнители из РФ и стран СНГ, чьи треки не покидают первые строчки хит-парадов. В том числе, для зрителей выступят Юлиана Караулова, Тося Чайкина, Ева Власова, Антоха МС, группа Settlers, дагестанский коллектив "Нееет, ты что", Парнишка, LYRIQ, YOUART и Лёша Покровский.

Социально-благотворительный проект "Будь с городом!" направлен на привлечение внимания к значимости представителей разных народностей в развитии культуры Северной столицы. В этот раз целью участников стала помощь гражданам в непростой жизненной ситуации и нуждающимся.

Кроме того, в рамках проекта будут представлены петербургские некоммерческие организации: к ним относится, например, ГК по социальному предпринимательству "Лепта". Организация является одним из первых отечественных социальных проектов, который занимается перераспределением и переработкой вещей. К мероприятию присоединится и благотворительный фонд "Доброделы", оказывающий гуманитарную помощь и системную поддержку социально незащищенным категориям населения Петербурга и Ленобласти.

Фото: предоставлены организаторами