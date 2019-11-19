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Стал известен состав сборной России в матче против Сан-Марино

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Встреча пройдет на стадионе "Серравалле" в Сан-Марино.

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды в матче с Сан-Марино. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

С первым минут на поле появятся Антон Шунин, Сергей Петров, Максим Беляев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов и Артем Дзюба. 

"Наша конкретная задача — играть в качественный футбол, представлять свою страну соответствующим образом. В последнем матчем мы это сделали не до конца",

- сказал тренер сборной Станислав Черчесов. 

Матч станет заключительным в отборочном турнире Чемпионаты Европы по футболу-2020. Прошлый отборочный матч для сборной России закончился поражением, команда уступила Бельгии со счетом 4:1. 

Стоит отметить, что в состав сборной входят пять игроков петербургского "Зенита". 

Видео: @TeamRussia / Twitter

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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