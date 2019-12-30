Стали известны самые популярные передачи в новогоднюю ночь

Компания Mediascope назвала список самых популярных передач и фильмов на российском телевидение в новогоднюю ночь.

На первом и втором месте расположилось обращение Путина - на Первом канале оно собрало 15,3% аудитории, а на "России 1" — 10,3%. Третье и четвёртое места разделила "Новогодняя ночь на Первом", которая после полуночи собрала 9% аудитории, а перед чуть меньше — 8,6%.

Показанный на канале "Россия 1" "Новогодний парад звёзд" занял шестую строчку с 6,9%, а "Голубой огонёк на Шабаловке" — восьмую позицию с 6,4%.

Также в список попали такие фильмы как "Иван Васильевич меняет профессию" , "Кавказская пленница" , "Джентльмены удачи" и "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"