Срочно: на время прорыва в Выборге организуют подвоз воды

Машины с холодной водой будут расположены на 8 точках в разных частях города.

Пока областной "Леноблводоканал" в очередной раз пытается справиться с аварией на магистральном водопроводе в Выборге, местная администрация решает проблемы с доступом к воде. На сайте администрации Выборгского района появилось следующее объявление.

Обращаем внимание, что будет организован подвоз воды. С 22 часов будут стоять машины по следующим адресам: Рыночная площадь, Красная площадь, в Южном микрорайоне у остановки "Гдыня", у ТЦ "Находка", на площадке вблизи ТЦ "Кубус", на площадках около жилых домов на Ленинградском шоссе, 31 и ул. Кривоносова, 10-12. Администрация Выборгского района обращается с просьбой к управляющим организациям и ТСЖ о содействии по распространению информации.

ГУП "Леноблводоканал" сообщает, что сегодня, 30 августа, в связи с аварией на магистральном водоводе, будет отключена холодная вода с 20 часов во всем Выборге (за исключением п. Калинина).Аварийные работы будут проведены специалистами ГУП "Леноблводоканал" в ночное время. Подключение ХВС планируется к 10 утра. Горячее водоснабжение сохраняется в прежнем режиме.

Ранее мы писали, что в Выборге с 20 часов отключат холодную воду из-за аварии