В Выборге с 20 часов отключат холодную воду из-за аварии

По предварительным данным, город останется без холодной воды до самого утра.

Выборжан предупреждают об экстренном отключении воды. Сегодня, 30 августа, из-за аварии на магистральном водопроводе, в городе отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Внимание! Сегодня, в связи с аварией на магистральном водопроводе, с 20 часов отключат холодную воду до устранения аварии. Приблизительное время подключения - к 9.30 утра. Горячая вода будет подаваться в прежнем режиме.

Авария произошла на сетях "Леноблводоканала". Канал Piter.TV следит за ситуацией и продолжит информировать граждан о происходящем.

Фото: Piter.TV