В Выборге с 20 часов отключат холодную воду из-за аварии

Выборжан предупреждают об экстренном отключении воды. Сегодня, 30 августа, из-за аварии на магистральном водопроводе, в городе отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.
Внимание! Сегодня, в связи с аварией на магистральном водопроводе, с 20 часов отключат холодную воду до устранения аварии. Приблизительное время подключения - к 9.30 утра. Горячая вода будет подаваться в прежнем режиме.
Авария произошла на сетях "Леноблводоканала". Канал Piter.TV следит за ситуацией и продолжит информировать граждан о происходящем.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )