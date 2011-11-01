Square Enix анонсировала игру про «Стражи Галактики»

Это будет однопользовательский шутер от третьего лица.

Студия Square Enix, подарившая миру Deus Ex и Shadow of the Tomb Raider, представила свою новую экшн-игру "Marvel"s Guardians of Galaxy", главными героями которой стали герои комиксов Marvel - Стражи Галактики. Трейлер игры был представлен на конференции Е3.

Центральным персонажем истории станет капитан команды космических разбойников Питер Квилл. От его лица игрок будет принимать участии в сражениях и отдавать напарникам команды. По сюжету игры главным героям предстоит спасти вселенную. Разработчики обещают оригинальную, но верную духу первоисточника историю.

Игра выйдет 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Видео: YouTube / IGN