Спрос на вахтовиков в Петербурге возрос в 1,6 раза с начала года

Водители-вахтовики показали рост на 101%.

Спрос на вахтовых работников в Петербурге за I квартал 2024 года вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. По данным hh.ru, с начала 2024 года работодатели разместили более 4,4 тыс. таких вакансий.

Наиболее востребованы инженеры, на долю которых приходится 13% предложений по работе, со спросом, выросшим на 86%. Водители-вахтовики показали рост на 101%, машинисты (+83% спроса), токари (+57%) и разнорабочие (-13%) также входят в топ-5.

В Петербурге заметен наибольший спрос на вахтовиков из сферы тяжелого машиностроения, автобизнеса, металлургии и строительства. Всего по России число вахтовых вакансий выросло на 44% до 700 тыс.

В среднем в Петербурге предлагают зарплату за работу по вахтовому методу в диапазоне от 124,9 тыс. до 206,9 тыс. рублей. Год назад зарплаты были ниже, от 100 тыс. до 159,5 тыс. рублей. В целом по России работодатели готовы платить от 106,8 тыс. до 172,4 тыс. рублей за такую работу.

Ранее мы сообщили о том, что объём выдачи потребкредитов в Петербурге вырос на четверть за первые два месяца 2024 года.

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