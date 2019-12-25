За пять лет в Петербурге в 2,6 раза вырос спрос на удаленную работу

Чаще всего уходят в офис на родной кровати программисты, репетиторы, разработчики, копирайтеры и еще ряд профессий.

За последние пять лет в Петербурге на 265% вырос спрос на готовых работать удаленно специалистов. Об этом сообщают аналитики hh.ru Северо-Запада.

Специалисты фиксируют ежегодный прирост подобных вакансий, хотя за 2019 год доля вакансий на "удаленке" составила лишь 2% от числа всех предложений о работе. Чаще всего внеофисную работу предлагают IT-специалистам, маркетологам, специалистам сфер продаж, образования и науки. Не так популярна "удаленка" для административного персонала, представителей областей искусства и массмедиа. Самый большой шанс найти работу с офисом на родной кровати есть у разработчиков, программистов, таргетологов, копирайтеров, репетиторов, маркетологов, менеджеров по проектам и по работе с клиентами и других.

Отмечается, что чуть больше 20% предложений о работе могли рассмотреть начинающие специалисты и студенты, также "удаленко" интересовались кандидаты с инвалидностью, в декретном отпуске и пенсионеры. В целом работодатели готовы предлагать удаленным соискателям до 50 тысяч рублей зарплаты. Эксперты подчеркивают, что люди интересуются "удаленкой" из-за попыток сохранения баланса между личной жизнью и работой

Ранее ученые из Петербурга напомнили, что лень бывает полезной.

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