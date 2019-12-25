За год спрос на курьеров в Петербурге вырос в полтора раза

Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве.

За последний год спрос на курьеров в Северной столице возрос в 1,5 раза. Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на сервис "Яндекс.Доставка".

Огромная заинтересованность петербуржцев и столичных жителей к доставке наблюдается на фоне нехватки курьеров, снижения безработицы и сокращении трудовой миграции в двух городах. С лета 2022 года количество поисковых запросов о поиске вакансий курьера упало на 26%.

Судя по статистике Telecom Daily, объём курьерских заказов за год возрос приблизительно у 65% компаний, 71% из которых привлекают работников из сторонних организаций, а ещё 66% замечают увеличение трат на доставку.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на сладости возрос в Петербурге.

Фото: Piter.TV