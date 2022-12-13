За февраль спрос на инженеров в Петербурге вырос на 65%

За год средние зарплаты специалистов технического профиля увеличились на 7%.

В феврале инженерные компании разместили на 65% больше вакансий для инженеров по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Об этом сообщили эксперты HeadHunter со ссылкой на собственное исследование.

Самый высокий спрос на представителей технических специальностей предъявляют специалисты из строительной отрасли. Число таких вакансий составляет 17%. Кроме того, наблюдается спрос на системных инженеров, инженеров ПНР, инженеров по качеству, инженеров по охране труда и технике безопасности, инженеров-экологов и так далее.



Второе место занимают специалисты в IT-секторе, на которых приходятся 11% вакансий. Бронза досталась компаниям, связанны со сферой приборостроения и производства бытовой техники и электроники (7%).

Кроме того, в топ отраслей с самым высоким дефицитом технических специальностей включили профессионалов в отраслях тяжёлого машиностроения, металлургии, ретейла, энергетики, нефти и газа, телекоммуникаций и добывающей отрасли. Кроме того, размер средних зарплат технических специалистов в среднем вырос на 10%.

Ранее мы сообщили о том, что число работников в простое резко сократилось за 2 месяца в Петербурге.

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