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Число работников в простое резко сократилось за 2 месяца в Петербурге
Сегодня, 11:18
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Число работников в простое резко сократилось за 2 месяца в Петербурге

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Сейчас в таком статусе находятся чуть больше 4 тыс. сотрудников в Северной столице.

На данный момент только 4081 работник на 45 предприятиях в Северной столице находится в состоянии простоя. Этот показатель резко сократился по сравнению с цифрами за конец декабря. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Комитета по труду и занятости населения.

Так, ещё в конце 2022 года в простое находились 7626 работников 62-х петербургских предприятий. За первые II квартала это количество достигло 24 тыс. человек. За III квартал показатель сократился до 15 тыс. человек.

В общей сложности предприятиям необходимо было 113 тыс. новых сотрудников, чтобы закрыть все вакансии.

Фото: Piter.TV

Теги: работники в простое, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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