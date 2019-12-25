Спрос на авто с пробегом в Ленобласти вырос на 22,1%

Предложение дилерского автопарка в регионе также показало рост на 2,4% по отношению ко второму кварталу.

Аналитики Авито Авто изучили статистику по продажам подержанных автомобилей у дилеров в Ленинградской области в третьем квартале 2024 года. Выявленный тренд показал, что спрос на такие машины увеличился на 22,1% по сравнению с данными второго квартала текущего года.

Предложение дилерского автопарка в регионе также показало рост на 2,4% по отношению ко второму кварталу. Наиболее популярными марками в этом сегменте являются Kia (9,2%), Hyundai (7%) и Volkswagen (6,9%). Наибольшее увеличение предложения за квартал продемонстрировал бренд Toyota, увеличивший свою активность на 5,6%.

Что касается спроса, то наибольшей популярностью пользовалась марка Kia, доля которой составляет 8,2% от общего объема запросов. Следующие по уровню востребованности модели – Volkswagen (7,2%), Hyundai (6,8%), Toyota (6%) и BMW (5,8%). Спрос на автомобили марки Toyota в Ленинградской области вырос на 48,3% по сравнению со вторым кварталом.

Самым популярным автомобилем в данном сегменте оказался Hyundai Solaris, занявший первое место с долей 2,4%. Второе место заняла модель Ford Focus с результатом 2,1%. На третьем и четвертом местах оказались Skoda Octavia и Volkswagen Polo, набравшие по 2% голосов. Замыкающую пятерку лидеров позицию заняла Kia Rio с показателем 1,9%. Наибольший прирост в годовом разрезе показали LADA Granta (+2,8%) и Toyota Camry (+49,1%).