В Петербурге растет спрос на покупку элитного жилья

Эксперты отмечают падение средней стоимости объектов.

В Петербурге увеличиваются объемы продаж элитного жилья. За первое полугодие 2018 года сдано в аренду 28 элитных апартаментов с общей стоимостью в один миллиард рублей. За этот же период времени на рынке не появились новые проекты данного уровня. К концу второго квартала в продаже были 267 объектов с общей площадью в 39 тысяч квадратных метров.

Средняя цена элитных апартаментов в январе-июне этого года составляла 429 тысячи рублей за кв. м и сократилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, рассказывает об экономической политике Екатерина Немченко специалист по данному вопросу от Knight Frank St. Petersburg

По словам эксперта, до конца 2018 года ситуация со снижением стоимости элитного жилья продолжится. Уменьшение произойдет в умеренном пределе согласно среднему предложению по городу.

До 2020 года на рынок могут выйти около 10 новых проектов. В основном элитное жилье будет располагаться в Центральном районе Петербурга.

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