Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру

В "Аэрофлоте" предполагают, что международное авиасообщение может возобновиться в середине лета. Об этом каналу "Россия-24" сказала официальный представитель компании Юлия Спивакова.
Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета
Юлия Спивакова
Представитель "Аэрофлота" также не исключила, что после пандемии коронавируса в сфере перевозок появятся новые требования касательно дистанции между пассажирами. Спивакова добавила, что пока инфекция не отступит самолеты компании будут проходить усиленную дезинфекцию.
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