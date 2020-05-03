Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру

В конце марта Россия закрыла свои границы с целью предотвратить распространение коронавируса.

В "Аэрофлоте" предполагают, что международное авиасообщение может возобновиться в середине лета. Об этом каналу "Россия-24" сказала официальный представитель компании Юлия Спивакова.

Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета

Юлия Спивакова

Представитель "Аэрофлота" также не исключила, что после пандемии коронавируса в сфере перевозок появятся новые требования касательно дистанции между пассажирами. Спивакова добавила, что пока инфекция не отступит самолеты компании будут проходить усиленную дезинфекцию.

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