Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 209 688 случаев заболевания COVID-19.

С наступлением жары число заболевших коронавирусом на всей территории России будет расти. Об этом "Говорит Москва" сказал профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов.

Журналисты узнали мнение эксперта по поводу резкого роста числа заболеваний в Омской области, где случилось потепление. За сутки в регионе зарегистрировали 34 новых больных c COVID-19. По мнению специалиста, в жаркую погоду поведение людей, долго просидевших дома, меняется, в то время как вирус остается активным.

Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнёт куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдёт всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает

Михаил Щелканов

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 209 688 случаев заболевания COVID-19, 34 306 человек выздоровело, 1 915 скончались.

Видео: kremlin.ru