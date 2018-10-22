Спорт с Никитой Гулиным

Всем привет! Это спорт на «Питер ТВ», я Никита Гулин, и еженедельно по понедельникам подводим итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов и еще много о чем сегодня. Поехали!

Будут, сидеть! Мосгорсуд сказал! На минувшей неделе апелляции Павла Мамаева и Александра Кокорина были отклонены московским городским судом, а это значит, что взятые под арест футболисты "Краснодара" и "Зенита" продолжат оставаться в следственном изоляторе "Бутырка" до 8-го декабря. Де-факто это означает одно, за игроков взялись всерьез, и никакие письма президента "Зенита" Сергея Фурсенко и коллективное письмо игроков петербургского клуба, с просьбой отпустить Кокорина под подписку о невыезде не возымели действия.

Продолжаются обсуждения о позициях клубов, президент "Краснодара" Сергей Галицкий однозначно заявил, контракт с Мамаевым будет расторгнут, а "Зенит" напротив, в этом вопросе словами главного тренера Сергея Семака высказался так, что с кем не бывало, все творили глупости.

Ошибки есть абсолютно у всех, и за них нужно нести адекватное и справедливое наказание, если мы хотим двигаться в ногу с законом, поскольку все хотят справедливости. Понятие справедливости у всех обостренное. Судить человека по тому, сколько он зарабатывает и какое у него имя — это неправильно. Закон должен быть. Если мы начнем [с этой ситуации] стараться быть справедливыми в каждом конкретном случае, то это будет хорошо для всего нашего общества. Лично мне, очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом и чтобы тот урок, который они получили — и уже понесли достаточно серьезное наказание, — стал сигналом: взять веники и что-то подмести внутри себя заявил Семак

Вот эта фраза мне очень понравилась, то есть не сор из избы надо выметать в таких случаях, а со своим собственным внутренним дерьмом разбираться, очищать себя в первую очередь. Это работа очень трудная, и порой, чтобы ее проделать нужно получить по полной. Я сейчас не призываю ни к чему, просто констатирую, то, как вел себя в суде тот же Кокорин мне не понравилось, гадкая ухмылка с лица не слезла, видимо он понимает, что за него впрягаются серьезные силы, в отличие от Мамаева, которому фактически объявили о разрыве контракта. Имидж ничто, говорилось в одной известной рекламе, так вот нет, если это частный футбольный клуб, для президента которого физически не приемлемо иметь такое пятно на репутации. В "Газпроме", как в госкомпании видимо считают иначе, и хороший работник должен быть сохранен любой ценой, чтоб конкурента не усилить. Еще раз повторюсь, два месяца тюрьмы наказание вполне достаточное по эпизодам, которых в масштабах страны ежедневно, мы даже не знаем сколько происходит. Куда серьезнее накажет их Российский футбольный союз, если применит дисквалификацию, но вопрос пока открыт.

Кстати, поражение "Зенита" от "Динамо" в Москве со счетом 0 : 1, я напрямую связываю с ситуацией вокруг Кокорина, видно, что это команду давит, поскольку даже выходя на 20 минут Александр очень усиливал игру. А тут еще одна история про то, как стать врагом команды за секунду, и это вопрос дисциплины. Леандро Паредес дисквалифицированный на игру против "Динамо", вообще много неоправданных предупреждений получает, а что устроил Дриусси в воскресенье, ну как можно простой логикой объяснить. Раскрыть рот в неоднозначном эпизоде, и получить желтую карточку на ровном месте, а имея предупреждение пойти в такой отбор, четко понимая, чем это закончится, ну, кто он после этого? Дзюба даже рот не прикрывал, провожая аргентинца с поля отборным матом, эту артикуляцию читают даже первоклассники. А травма Далера Кузяева, который скорее всего получил сотрясение мозга оставляет "Зенит" в очень интересном положении. Травмированы Ерохин и Кузяев, ключевые игроки под нападающими, Шатов не впечатляет пока, равно, как и Маркизио, который непонятно почему не может взаимодействовать с партнерами, раздавая либо откровенно не точные передачи, либо не предугадывая в какой части поля будет открываться тот же Дзюба. Вот и выходит, что в сложнейшем календаре, сейчас очень в непростой ситуации оказывается Сергей Семак, который, казалось бы, почувствовал с возвращением Кокорина, что схемы его работают, сейчас будет вынужден начинать все с начала. Я не могу сказать, настолько ли Оздоев лучше Эрнани, но именно Магомед вышедший на замену оживлять игру в атаке, не успел закрыть забивавшего "Зениту" Черныха. Шансы отыграться были и вдесятером, но не забили, и это очередной вызов, в первую очередь психологический. А 25-го ноября дома "Бордо" в Лиге Европы, и в этом турнире также нужно одерживать победы.

Хоккеисты СКА накануне завершили домашнюю серию из пяти матчей, проиграли ярославскому "Локомотиву" в овертайме со счетом 0 : 1. Далее три победы над "Северсталью", московскими "Спартаком" и "Динамо", вот вчера самый, пожалуй, интересный матч против ЦСКА. Эти команды давно лидеры на западе, и с переменным успехом играя в регулярном чемпионате, на регулярной основе встречаются в финале конференции. Сейчас с изменением регламента, и начислением двух очков за победу вместо трех, борьба в турнирной таблице пойдет более компактная, но ЦСКА на первом месте пока на западе, и вряд ли СКА это сильно раздражает, все начнется в плей-офф, и накануне как будто матч серии на вылет сыграли обе команды. Хотелось бы феерии, но три периода завершились со счетом 1 : 1, настолько надежно играли защитники и вратари. Кстати, определился в итоге тренерский штаб СКА с вратарским вопросом, как говорилось на сленге несколько лет назад "по чесноку". По два матча подряд играют оба голкипера, добился на этой неделе двух побед Шестеркин, пусть "Спартак" обыграли и в овертайме. Хельберг ответил … Хороший был матч, побольше бы таких, но следующая встреча этих соперников в Петербурге может стать исторической. Игру 22-го декабря планируется провести на арене Санкт-Петербург в рамках так называемой зимней классики. Если гнаться за рекордами посещаемости и выручки от билетов это, конечно, оправдано. Но с точки зрения зрелища, я уверен, что шайбу не будет видно даже с верхних рядов первого яруса, но так или иначе идея такая есть, посмотрим.

А вот в петербургском хоккейной "Динамо" - смена главного тренера. Леонид Тамбиев, выигравший с командой Кубок Владимира Петрова попросил об отставке. Результаты не предвещали такого поворота, после четырнадцати матчей 20 набранных очков, пятое место в турнирной таблице, но по моей информации метод Тамбиева ведет команду в тупик. Игроки превратились в настоящих роботов, они не играют в хоккей, они выполняют тренерскую установку, игровая схема превыше всего, и даже улыбаться в раздевалке хоккеисты перестали, настолько велика ответственность перед главным. Я лично не уверен, что Тамбиев сам попросил об отставке, но так бывает, специалист, добившийся результата, становится заложником своей собственной находки, и руководство клуба, видя происходящее под иным углом, принимает решение на перспективу. Не сомневаюсь, что Леонида Тамбиева ждет интересное тренерское будущее, но сейчас, так надо. Может быть даже больше для него самого, осмыслить проделанную работу, попытаться проанализировать ситуацию, и понять, как не уткнуться в тупик в будущем. Впрочем, нельзя исключать, что уже сейчас он получил более интересное, а может быть и выгодное предложение, а пока "Динамо" (Петербург) возглавил Сергей Орешкин, известный по работу в московском "Динамо", а помощниками у него стали не безызвестный Айван Заната, руководивший недолго петербургским СКА, и обладатель Кубка Стенли в составе "Детройт Ред Уингс" Максим Кузнецов. Два матча подряд динамовцы выиграли, посмотрим, как будет дальше.

В Петербурге на минувшей прошел Sport Leaders Global Forum, который собрал топ-менеджеров и спортсменов, чтобы поделиться опытом, обсудить бизнес, спорт и их точки соприкосновения. Сессий, мастер-классов и дискуссий было много, только 16 за первый день. Одна из них, открывающих форум, была посвящена чемпионату мира по футболу в России, где представители оргкомитета подвели его итоги. Руководитель департамента централизованных сервисов оргкомитета "Россия-2018" Андрей Моисеев рассказал, что одной из главных задач было сделать так, чтобы иностранные болельщики не только познакомились с нашей страной, но и захотели в нее вернуться. Для этого были необходимы такие мелочи, как дорожные знаки и указатели на английском языке и многоязыковые колл-центры, в которых, кстати, наиболее востребованным языком был китайский. Сборной Китая на мундиале не было, а болельщики все равно звонили и спрашивали на каком стадионе играет их команда. На сессии, посвященной детскому спорту, исполнительный директор Академии "Ювентуса" Георгий Кужим рассказал о зарождении с 2014 года проекта "Ювентус Кэмп" при участии бывшего игрока команды Джанлуки Пессотто, который на тот момент занимался молодежным сектором "Ювентуса".

В 2016 году в Москве и в Петербурге открыли постоянную действующую академию. В Северной столице занимается более 100 детей. В этом году "Ювентус" провел чемпионат мира среди команд своей Академии. Участвовало 32 команды из 18, играли 400 юных футболистов. Команды из Москвы и Петербурга по результатам турнира не попали даже в четвертьфинал. Но в Италии считают, что от детей до 14 лет нельзя требовать результат. Поэтому большого значения исходу чемпионата мира в российской Академии "Юве" не придают. Но куда более интересно было наблюдать бывшего главного тренера "Зенита" Властимила Петржелу, который тренировал сине-бело-голубых с 2003 по 2006 годы, у меня самые теплые чувства остались о тех годах, команда играла в яркий атакующий футбол. А сейчас Властимил рассказал, что был неприятно удивлен игрой сине-бело-голубых против пражской "Славии", но отметил, что петербуржцы выйдут в плей-офф Лиги Европы, несмотря на не самую удачную конкретную игру. Тренер заявил, что готов возглавить "Зенит-2", но этот тот самый случай, когда в одну реку не войти дважды. Власта лудоман со стажем, и по сути страсть к игре в казино поставила крест на его тренерской карьере в России. Было одно заведение у метро Пионерская, где пана Властимила я неоднократно встречал лично, он играл всегда за отдельным столиком, и был по-настоящему азартен, проигрывал большие суммы, в итоге занимал деньги у игроков и, естественно, потерял рычаги управления футболистами, наоборот, игроки получили рычаги влияния на тренера.

Жалко, что так вышло, но это лишний раз подтверждает выражение: нет у человека большего врага, кроме себя, а последние интервью Петржелы говорят о том, что его мысли по-прежнему в первую очередь связаны не с футболом, а с тем, где бы поставить на осьмушечку. То, как он красочно описывает процесс игры карточной, и скупо говорит о футболе тому подтверждение. В Петербурге легальные казино закрыты, вряд ли пан Властимил здесь снова приживется.

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