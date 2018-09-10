Спорт с Никитой Гулиным

О том, как дорогой новичок «Зенита», Аршавин сыграл против сине-бело-голубых, о поражении СКА, о турнире Кондрашина и Белова и много о чем.

И все-таки совершил "Зенит" покупку, причем, когда этого уже никто не ждал. Трансферное окно закрылось в ночь на первое сентября, а о подписании Клаудио Маркизио было объявлено 3-го сентября вечером. Как такое возможно? Да, просто Маркизио на момент подписания соглашения с "Зенитом" не имел действующего контракта, "Ювентус" до последнего пытался полузащитника продать, но, как говорилось в известном анекдоте, здесь тоже не дураки сидят, и в итоге "Зенит" взял Маркизио без компенсационных выплат "Ювентусу", но за очень приличную зарплату 6 миллионов евро в год будет получать "маленький принц", как называет Маркизио итальянская пресса, но вот, что важно. Да, Маркизио очень титулованный игрок, семикратный чемпион Италии, дважды играл в финале Лиги чемпионов, но ему уже 32 года, и, по мнению многих специалистов для игрока такого возраста, это очень хороший контракт.

Видимо всего двух матчей без Кристиана Нобоа в составе хватило Сергею Семаку, чтобы понять серьезность проблемы в организации атаки, и тут уже пришлось выбирать из двух вариантов, покупать игрока у клуба или соглашаться на личные требования футболиста. Маркизио выбрал десятый номер, и это ключевой момент. Во-первых, на сколько я знаю, Клаудио был очень удивлен тому, что самый престижный в футболе номер в "Зените" оказался свободен, а во-вторых, действительно ясно, что еще три года назад Маркизио был игроком самого высокого уровня, но каково его состояние сейчас , матч против "Кайрата", конечно же не показал, итальянец отыграл не больше десяти минут, выйдя на замену в конце второго тайма. Пообщавшись со специалистами я услышал одинаковый посыл: если он приехал просто получать зарплату, самую высокую в российской премьер-лиге – это одно, но если он сам захочет доказать свой класс – это совсем другое, и выбирая десятый номер, как мне кажется, Маркизио на этот вопрос ответил. Не может футболист под десятым номером отбывать на поле номер, он обязан быть лидером, а может быть со временем даже стать капитаном команды.

Маркизио дебютировал за "Зенит" накануне в товарищеском матче против алма-атинского "Кайрата", в котором впервые против своего бывшего клуба, но уже не под номером "десять", а под 28-ым сыграл кумир петербургских болельщиков Андрей Аршавин. Уж не знаю, кого больше было интересно увидеть болельщикам Аршавина или Маркизио, но этот товарищеский матч собрал самую многочисленную аудиторию из всех товарняков более сорока тысяч человек, а если быть точным 40 тысяч 122 болельщика пришли на этот матч, закончившийся победой "Зенита" со счетом 1 : 0, благодаря голу Себастьяна Дриусси. Напомню, что предыдущий матч аргентинец не доиграл, и покинул поле на носилках, но, слава богу, все обошлось, повреждение оказалось не серьезным. А что касается Аршавина, он отыграл весь матч и был заменен только на 87-й минуте, что лишний раз доказывает, в свои 37 лет Андрей по-прежнему боеспособная единица, но алма-атинского "Кайрата". Про возвращение не то. Чтобы в "Зенит", а даже в чемпионат России Аршавин не думает. Сам неоднократно заявлял, что время его ушло, но с футболом совсем не заканчивает, и пусть в желто-черной форме, но на стадионе "Санкт-Петербург" Андрей Сергеевич сыграл под аккомпанемент фанатского виража, который в конце первого тайма ритмично пропел имя и фамилию петербургского футболиста, чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА, это было трогательно.

А сборная России тем временем успешно стартовала в розыгрыше Лиги наций, со счетом 2: 1 обыграв команду Турции. Ту самую, с которой достаточно бледно наша команда сыграла в последнем контрольном матче перед чемпионатом мира. Лига наций – новый турнир под эгидой УЕФА, и, может быть, кто-то не знает, турнир очень важный: 55 стран разбиты согласно рейтингу на четыре дивизиона. Россия попала во второй по силе дивизион, в группу с Турцией и Швецией. В марте 2019 года начнётся квалификация к чемпионату Европы 2020 года, в финальную часть которого выйдут по два победителя отдельных десяти отборочных групп, а вот остальные 4 команды из 24 будут определены в марте 2020 года в рамках Лиги наций. Четыре лучшие команды каждого дивизиона из числа тех сборных, что не смогут пройти основную квалификацию Евро, разыграют оставшиеся путёвки между собой по олимпийской системе. Таким образом, на каждый дивизион Лиги наций полагается по одному дополнительному месту на Евро. В некоторых дивизионах может не остаться четырех команды для плей-офф, вероятнее всего в дивизионе это дивизион A, в котором собраны 12 топ европейских сборных. Тогда на вакантную позицию дополнительной квалификации приглашается лучшая команда дивизиона рангом ниже и так далее.

В общем, турнир интересный, следующий матч 11-го октября против шведов, а то, что победа на Турцией добыта усилиями многих зенитовцев в составе сборной уже не удивительно. Отмечу несколько фактов: победный гол забил Артем Дзюба, ставший капитаном сборной, голкипер Андрей Лунев наконец-то сыграл с первых минут в официальном матче, и совершил несколько умопомрачительных сейвов, что в итоге и стало определяющим моментом, ну и кроме всего прочего нельзя не вспомнить, что вышедшие на замену Павел Могилевец и Алексей Ионов являются воспитанниками петербургского футбола, так что представительство коренных петербуржцев в сборной не заканчивается, после поколения Кержакова-Аршавина-Быстрова-Малафеева.

Хоккейный СКА на минувшей неделе провел два матча, и оба проиграл, что на мой взгляд выглядит абсолютной сенсацией, после супер уверенного старта в чемпионате, и крупной победы над "Ак Барсом". В Нижнем Новгороде против "Торпедо" СКА отдал практически выигранную игру, после того. Как Тихонов совершил перехват в чужой зоне, и реализовал выход один на один с вратарем, сделав счет 3: 1 в пользу армейцев, я лично не сомневался, что СКА выиграет.

Но одно дело смотреть матч по телевизору, а другое дело в нем участвовать. Видимо поверили в победу сами игроки, потеряв концентрацию, но все началось с необязательного второго года в ворота СКА, необязательного потому что вратарь Хёльберг неудачно отбил шайбу, полет которой прекрасно видел, отбил чуть в сторону, но на пятачок, где ее тут же добили. Потом случился гол в большинстве, четко разыгранного торпедовцами, и опять же, вроде опытные все хоккеисты в СКА, но полетели без оглядки забивать, чтобы выиграть в основное время, и тут же получили выход один на один, который был реализован. В первом домашнем матче сезона против "Салавата Юлаева" снова СКА открыл счет, и перебросал уфимцев почти в два раза 38-19, но российский вратарь Кареев просто чудо матч провел, а Хёльберг опять пустил четыре. Только не подумайте, что я против легионеров, нет, ни в коем случае, просто для команды уровня СКА, пропускать четыре за игру, два матча подряд это слишком. И опять же не понятно, почему не играет Шестеркин, в ходе предсезонных турниров показывая, что он в порядке. Не будут же тренеры заявлять запасным вратаря с каким-то повреждением. Задать вопрос лично пока не представляется возможным, заявку нашего канала на сезонную аккредитацию где-то потеряли в КХЛ, так что пока на послематчевую пресс-конференцию просто не попасть, пока так посредством телеобращения, Илья Петрович, не сегодня то Игорь сыграет, или процент отраженных бросков 88 целых шесть десятых Хёльберга вас устраивает?

Начался сезон и в Высшей хоккейной лиге, матчем за Кубок шелкового пути, между двумя петербургскими командами "Динамо" и "СКА-Нева". Первая и вторая команда по итогам прошлого сезона вновь сошлись, и армейцы, конечно, рассчитывали на реванш. Номинальные гости показали, что учли ошибки финальной серии – прежде всего в том, что выстроили более глубокую линию обороны, дорожили шайбой, перестали получать голы после неточных передач в позиционных атаках в чужой зоне, строго играли на собственном пятачке. Думалось, что лишь сама "СКА-Нева" способна лишить себя победы, что в итоге и произошло. Буквально недавно на предсезонном турнире динамовцы обокрали Дергачева в зоне "СКА-Невы". Теперь же Рыков, казалось уже вышел из зоны, но тут его настиг Бирюков, поднял армейцу клюшку, забрал шайбу и выложил ее Александру Шевченко, который с кистей бросил в ближний. Вот еще пример цены одной ошибки в хоккее. Минимальное преимущество всегда тонизирует команду Леонида Тамбиева, особенно в матчах со "СКА-Невой". "Динамо" до максимума упростило свою игру, как раз и, заставляя активным прессингом переигрывать "СКА-Неву" смены и пользоваться усталостью соперника. Короткие, но быстрые ударные смены позволили динамовцем сохранить, а главное, правильно распределить силы на все 60 минут, и добиться победы. В воскресенье динамовцы в "Юбилейном" обыграли тюменский "Рубин", правда только в серии буллитов, и не будем забывать, что уже через год "Динамо" Петербург может стать второй командой города в Континентальной хоккейной лиге, так что буду следить этим коллективом пристально.

Баскетбольный турнир памяти Владимира Кондрашина и Александра Белова в этом году собрал в Санкт-Петербурге три национальные сборные: России, Израиля и Польши. Играть пришлось, правда, в скромном для такого уровня команд зале спорткомплекса "Нова арена", и зал на семьсот зрителей, конечно, не мог удовлетворить желание всех любителей баскетбола насладиться матчами. Тем более, что в составе сборной России значилась ее главная звезда Алексей Швед. Но стартовый матч турнира против команды Израиля россияне провалили. Сергей Базаревич назвал этот матч худшим за все время его работы в сборной, а возглавляет он нашу национальную команду без малого три года. 71:93, двадцать два очка разрыва – это перед важнейшими матчами квалификации чемпионата мира! Но после того, как польская сборная взяла верх над Израилем (84:76), у россиян появились шансы на победу в Кубке Кондрашина и Белова. Правда, разве что теоретические. Для этого необходимо было громить поляков с разницей более "+36". Разгром состоялся, правда с разницей плюс 20, 88: 68 выиграла сборная России, что показало – проигрыш израильтянам можно считать досадным косячком, главное чтобы он не повторился в официальных отборочных матчах. Комментируя разгром поляков, Сергей Базаревич, заявил, что толчком стало понимание того, как ужасно сыграли баскетболисты сборной России в первом матче. И понимание того, что болельщики повернулись к нам лицом потому, что мы - команда, которая борется и не сдается. Уже на этой неделе 13-го сентября отборочный мачт на выезде против Чехии, 16-го в Химках против сборной Болгарии. Нужны победы, а Кубок Кондрашина и Белова, конечно, должен играться в более вместительных залах, тем более что в Петербурге они есть.