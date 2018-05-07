Спорт с Никитой Гулиным

Это спорт на "Питер ТВ", я Никита Гулин, и еженедельно по понедельникам мы подводим итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов.

"Зенит" окончательно провалил концовку сезона: проиграл в Москве "Локомотиву", принеся тем самым принеся четвертый титул чемпиона страны Игорю Денисову. Трижды воспитанник петербургского футбола завоевывал трофей с "Зенитом", и вот победа в составе "Локо". "Зенит" не создал ни одного настоящего голевого момента за всю игру, а из семи ударов по воротам, в створ попали только два и это уничтожающая статистика. При всех раскладах "Зенит" занимает пятое место в чемпионате России, и будет играть на следующий сезон в Лиге Европы. И снова Роберто Манчини уходит от прямого ответа на вопрос об отставке, и это начинает нервировать.

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Вообще, конечно, главный вопрос в том, по какому пути идти "Зениту" дальше. Ведь неспроста опять заговорили газеты и не только об отставке Алексея Миллера с поста руководителя "Газпрома", именно от его личных решений очень многое зависело в финансировании команды. Но как показала практика, только одна крупная покупка оправдала себя, когда в 2007 году 20 миллионов долларов были заплачены за Анатолия Тимощука, главный тренер Дик Адвокаат получал два миллиона в год. В дальнейшем, зарплаты тренеров увеличивались ровно в двое с каждым новым тренером, вплоть до Луческу.

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Хоккейные клубы СКА и "Амур" произвели обмен. В петербургскую команду перешли нападающие Олег Ли и Алексей Бывальцев, а хабаровчане получили денежную компенсацию. Олегу Ли – 27 лет, он воспитанник московского "Динамо", обладатель золотой медали Универсиады 2015 года. В составе олимпийской сборной России выиграл недавно завершившийся в Петербурге "Кубок АЛРОСА". Алексей Бывальцев на три года моложе. Он воспитанник магнитогорского хоккея. В минувшем регулярном чемпионате показал лучший результат в карьере, набрав 43 очка за результативность в 56 играх. В этом году он также дебютировал в сборной России в рамках Еврохоккейтура, в игре со Швецией отметился первой заброшенной шайбой.

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На Зимнем стадионе накануне завершились соревнования Международного турнира по фехтованию "Рапира Санкт-Петербурга" по программе Кубка мира. В этом году участие в турнире приняли рекордное количество команд – 39 стран делегировали 191 рапириста.

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В апреле завершилось традиционное ежегодное Первенство Санкт-Петербурга среди команд воспитанников центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и коррекционных школ, проводимое "Детско-юношеской мини-футбольной лигой имени Алексея Степанова".

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В соревнованиях возрастной группы спортсменов 16-17 лет приняли участие 8 команд, победили курсанты Нахимовского училища. В соревнованиях возрастной группы спортсменов 14-15 лет приняли участие 11 команд, и первенствовали ребята Центра содействия семейному воспитанию №12. Среди 12-13 летних играли 8 команд, победили воспитанники Школы имени Святого Благоверного Князя Александра Невского "Дружина", ну и среди самых младших 10-11 летних спортсменов победил Дом Детского Творчества "Олимп".

Фото: Piter. TV