Спорт с Никитой Гулиным

Всем привет! Это спорт на "Питер ТВ". Никита Гулин еженедельно подводит итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов.

"Зенит" терпит поражение от "Краснодара" и вновь опускается на пятое место в чемпионате России, теряя все шансы на участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. По игре не самое плохое впечатление произвел "Зенит", но он не реализовал свои моменты. Во втором тайме позволил "Краснодару" действовать широко и слаженно, ослабив собственное давление. С чем это связано, с тренерским решением или физической неготовностью, на этот вопрос от Манчини ответил, что с физикой все в порядке, просто опять не можем забить. Покритиковал не только Дриусси, Ригони и Заболотного, но и руководство клуба. Похоже, главный тренер вступил на дорожку, по которой начинается выход из игры. Манчини сказал, что об отставке не задумывается, но когда тренер начинает открытую конфронтацию с руководством, а на следующий день летит в Италию, якобы на переговоры по поводу поста в национальной сборной, это заканчивается разрывом контракта. Манчини открыто заявил, что ему купили не тех игроков, которых он просил.

Я не работаю с людьми, которые берут трех-четырех футболистов без моего ведома. Если мы хотим сделать топ-команду, то президент и спортивный директор спрашивают меня, тренера, какие футболисты нам нужны. Я говорю: "Мне нужен Илья". А мне привозят Антона, и это другое. Я нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной и принимало решения после разговора со мной Роберто Манчини, главный тренер футбольного клуба "Зенит"

Раньше клубы договаривались, что игрок, выступающий за соперника на правах аренды, не может принимать участия в очных поединках. Теперь такое правило запрещено на уровне УЕФА, и прописана сумма в 120 тысяч евро, которую должен получить клуб, отпустивший игрока в аренду, если тот выходит на поле против своей бывшей команды.

Зато у волейбольного "Зенита" дела идут значительно лучше .На минувшей неделе, петербуржцы обыграли и во втором мачте полуфинальной серии московское "Динамо" и вышли в решающий раунд плей-офф, гарантировав себе, кстати, место в розыгрыше волейбольной Лиги чемпионов. В заполненном до отказа 7-тысячном зале "СИБУР АРЕНы" состоялась самая впечатляющая игра сезона-2017/18.

"Зенит" одержал сверхволевую победу, которая по сценарию напомнила многим любителям волейбола финал лондонской Олимпиады, когда сборная России обыграла бразильцев и завоевала золотые медали. Теперь болельщиков в финальной серии до трех побед ждет "зенитовское дерби". Первые матчи пройдут 21-22 апреля в Казани. Третий – 27 апреля в Санкт-Петербурге. Четвертый, если понадобится – 28 апреля также в городе на Неве. Наконец, если счет в серии будет 2:2, обладатель чемпионского титула определится 5 мая в Казани.

СКА сложил с себя полномочия обладателя Кубка Гагарина, в шестом матче в Москве команда Олега Знарка уступила в овертайме московским армейцам, которые выходят в финал.

Главный "косяк" оборона СКА допустила за три с половиной минуты до окончания третьего периода, когда ничего непредвещавшая атака москвичей превратилась в гол. Белов боролся с Поповым за воротами, зачем-то туда же поехал и Коскиранта, а Плотников с Широковым вообще не думали про наезжающего на пятак Григоренко. В итоге Попов за воротами разобрался с двумя нашими, и выдал пас на пятачок, и Григоренко в касание его замкнул. Почему не забивает СКА, создавая моменты, вот вопрос, но главное, что тренерский штаб СКА был абсолютно уверен в своих правильных действиях и ничего не поменял по итогам пятого матча, который был проигран со счетом 0 : 1.

Новый чемпион Санкт-Петербурга по мини-футболу – клуб "Золотой". В воскресенье в межвузовском спортивном комплексе прошел решающий матч, в котором "Золотому" противостоял чемпион двух последних лет "Петербург 04".

По ходу всего сезона блистал в воротах "Золотого" 43-х летний Павел Степанов. Вот и в решающем матче он неоднократно спасал свою команду от неминуемых, казалось бы, голов. В итоге победа "Золотого" и радость игроков и тренеров понятна. Они шли к этому титулу очень долго, и добились желаемого.

Фото: Piter.TV, фан-группа Ильи Ковальчука ВКонтакте.