Безобразная неделя "Зенита", бронза Тухтамышевой в Японии и мини-футбольный сезон

Всем привет! Это спорт на «Питер ТВ», я Никита Гулин, и еженедельно по понедельникам подводим итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов. Почему осторожничает Семак, бронза Тухтамышевой в Японии, и еще много, о чем сегодня. Поехали!

С футбола начнем, но много говорить не буду, все всё видели, безобразная неделя для "Зенита", ничья в Лиге Европы против "Бордо" в четверг, и поражение накануне от ЦСКА в Москве в чемпионате страны, для меня ставят лишь один вопрос, что случилось в воззрениях Сергея Семака на рисунок игры команды. Почему при необходимой победе во Франции, которая решала бы задачу выхода в плей-офф, Семак впервые в сезоне решил сыграть в пять защитников, но при этом "Зенит" пропустил кучу атак, и хорошо, что только раз поразили ворота Лунева французы, а должны были забивать раза три. Хорошо, что есть в каждой конкретной игре человек, за счет индивидуального мастерства создать голевой момент, и в Борда этим футболистом стал Далер Кузяев, настолько здорово разобравшийся в ситуации, и выдавший такой пас на Заболотного, что и тот не блещущий в завершении, ворота поразил. Понятно, что сложный график, но теперь ситуация в группе "С" складывается такая, что в принципе побеждай "Копенгаген" дома, и ты в плей-офф, а если нет?

Вчерашний матч против ЦСКА показал чудовищный дисбаланс между линией защиты и полузащиты, таких подарков ЦСКА, наверное, и во сне не видел, но Маркизио на ровном месте подарил мяч сопернику, потом вторая похожая ошибка с неточной передачей назад, обрез, и снова гол. Это при том, что не совсем хорошо готовый Дзюба весь первый тайм играл впереди один, затрачивая массу физических сил в борьбе за мяч. Семаку, конечно, виднее, в каком состоянии его игроки, но решись он на игру в три нападающих с первых минут матча, а не с начала второго тайма, все могло пойти иначе. Но, увы, забить то во втором тайме не получилось, и опять же бледными тенями выглядели Шатов, Ерохин и тот же Кузяев. Фланги не работали, поскольку травмирован Смольников, а Набиулин в состав не попал.

В общем, очень на пользу пауза на игры сборных, хотя бы потому, что у Дзюбы будет возможность восстановиться, если только не окажется, что его травма колена тяжелая. В противном случае, у "Зенита" проблемы, Маркизио пока не показывает и четверти своего потенциала, Заболотный катастрофически не забивной, потерялся Мак, а Эрнани так и не вписался в состав, он очень мало взаимодействует с партнерами, и при всех его положительных качествах, как фактура и поставленный удар, он ничего не может сделать. Впрочем, отрыв от "Краснодара" пока еще пять очков, но как знать насколько глубокой окажется функциональная яма "Зенита". Пора уже выбираться из нее.

Петербурженка Елизавета Туктамышева не сумела выиграть второй подряд для себя этап Гран-при по фигурному катанию, хотя по итогам первого соревновательного дня и короткой программы она обошла японку Сатоко Мияхару на девять сотых балла. Еще одна японка Май Михара занимала третье место. Туктамышева сделала это снова, отличный тройной аксель, комбинацию тройных тулупов и тройной лутц. Ее дорожка шагов заслужила уровень четверки, так же как чемпионате мира 2015 года, и набрать 76,17 очков.

Я очень рада, что именно такоткатала короткую программу, нервничала больше, чем в Skate Canada, было трудно кататься, потому что была немного сонной сказала Тухтамышева

Но столь незначительное преимущество после короткой программы всегда оставляет возможность для сенсаций, так и вышло. В произвольной выстрелила еще одна японка Рика Кихира, которая взлетела до золота с пятого места, а Сатоко Мияхара взяла серебро. Елизавета Туктамышева в одночасье осталась третьей. Туктамышева начала свой прокат не самым четким тройным акселем, и продолжила тройную комбинацию прыжков, набрав в итоге 142 целых и 85 сотых балла и заняв третье место общей сумме 219 целых две сотый. И тем не менее, Елизавета заявила, что была довольна своим катанием, поскольку 21-летней петербурженке удалось установить личный рекорд в карьере.

Мияхара квалифицировалась в Финал Гран-При с золотом и серебром, и Туктамышева должна получить свое место за золото и бронзу с двух своих соревнований. В своем твиттере Елизавета предположила, что в финале Гран-при сойдутся Загитова, Медведева, Тухтамышева против Кихиры, Мияхиры и Сакамото, то есть три россиянки против трех японок поведут борьбу за медали с 6-го по 9-е декабря в канадском Ванкувере. По окончании турнира появилось мнение, что Тухтамышевой опять не доставили оценок, так как судейство в Японии всегда чуть отличается в пользу своих. Но есть, что улучшать самой помимо прыжков, немножко не хватает акцентированности в таких элементах, как вращение, дорожка шагов, и так далее. Если Лиза обратит внимание на их исполнение и будет делать на большие плюсы, то обыграть ее будет очень сложно. Пока что у судей есть повод где-то придержать Лизу. В любом случае ждем финала и болеем за воспитанницу Алексея Николаевича Мишина.

В субботу волейбольный "Зенит" потерпел первое поражение в Суперлиге. На своей площадке сине-бело-голубые в четырёх партиях проиграли кемеровскому "Кузбассу". Теперь в активе обеих команд по три победы в четырёх проведённых матчах. Без поражений идут в чемпионате России лишь казанский "Зенит" и "Факел" из Нового Уренгоя. В пятом туре первенства 17 ноября "Зенит" на выезде сыграет с одноклубниками из Казани. Приятная для волейболистов новость минувшей недели состоит в том, что всероссийская федерация волейбола оставила в силе итоги третьего тура чемпионата России между "Зенитом" и московским "Динамо" с просьбой аннулировать результаты соревнований в федерацию волейбола обращалось "Динамо". Спорная игра состоялась 28 октября в Петербурге.

Тогда победу со счётом 3:1 одержали сине-бело-голубые. Столичная команда утверждала, что в четвёртом сете при счёте 21:20 судьи не внесли в протокол результативное очко, выигранное волейболистами "Динамо". Исполком федерации постановил - оставить результат матча "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Динамо" (Москва) без изменений, так как протест не был подан в установленном порядке и в установленное время, а в регламентирующих документах не предусмотрена процедура послематчевого пересмотра результата игры. Федерация поручила Всероссийской коллегии судей и инспекторской комиссии разъяснить судьям и инспекторам все необходимые возможности, чтобы исключить такие ситуации в будущем.

Мини-футбольный сезон стартовал в Санкт-Петербурге, и в субботу финал Кубка города разыграли между собой клубы АЖИО и "Золотой". На пути к финалу АЖИО переиграл в первом раунде "Водоканал" со счетом 5: 1, в полуфинале также забив пять мячей, а пропустив три, прошел команду "Рив Гош". Ювелиры разгромили в первом раунде "Невскую Ко" со счетом 13: 1, а в полуфинале одолели извечного соперника "Петербург 04" со счетом 3: 2. И вот решающий матч, финал Кубка всегда проходит чрезвычайно зрелищно, и в острой борьбе, но тут что-то не пошло у АЖИО с первых минут, даже несмотря на хороший момент, после которого мяч попал в штангу "Золотого". А дальше потеря концентрации, два подряд пропущенных мяча, и к середине первого тайма уже 0: 3, мячи забили Романов, Костыгин и Белоцсов.

В таких матчах кубковых…не понял почему мы три пропустили прокомментировал ситуацию игрок АЖИО Артем Комашко

В расстроенных чувствах пребывали и болельщики, и персонал АЖИО, администратор команды Дарья Юркова не была исключением.

Конечно расстроены, потому что очень хотелось взять кубок…количество атак равно качеству сказала она

Лидер АЖИО Александр Катанэ сумел до перерыва отквитать один гол, и после этого игра выровнялась, но опять же, нарастить темп "Золотой" сопернику не позволил, на пятой минуте второго тайма Николай Балакин вернул на табло комфортные +3 для своей команды, и спустя еще пять минут АЖИО перешел на игру в пять полевых. На протяжении почти десяти минут Катанэ и компания штурмовали ворота, но лишь на 39-й минуте гол состоялся, отыграться шансов не АЖИО не получил, более того Михаил Романов с сиреной установил окончательный результат 5: 2, победа "Золотого", и спортивный директор клуба Василий Васильев назвал эту победу важнейшей.

Это первый официальный турнир, мы его выиграли…зачем отходить от того, что работает сказал он

Уже в это воскресенье 18-го ноября стартует очередной чемпионат мини-футбольной Суперлиги Санкт-Петербурга, 24-го ноября стартует премьер-лига, матчи которой будут играться на стадионе "Нова арена", и поскольку по-тихому умер мини-футбольный клуб "Политех", все внимание болельщиков будет приковано к соревнованиям городского уровня, освещать которые буду и я в своем обзоре, и трансляции матчей премьер-лиги можно будет смотреть на канале "Питер ТВ", в прошлом году мы показали рекордные цифры просмотров, так что, уверен, будет интересно.

Фото: свободные источники