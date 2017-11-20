Спорт с Никитой Гулиным: праздник Плющенко, триумф "Зенита" и вопросы к сборной

На Piter.TV новый проект. Еженедельно по понедельникам ведущий Никита Гулин будет подводить итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов.

Много событий произошло на минувшей неделе, но начать хочется с мероприятия, датируемого началом этого месяца. 3-го ноября свое 35-летие отметил Евгений Плющенко, не просто величайший фигурист современности, а величайший спортсмен всех времен и народов. Его активная соревновательная карьера длилась более двадцати лет, и я без всяких дифирамбов поставил бы его в один ряд с такими мегазвездами мирового спорта, как Диего Марадона и Криштиану Роналду, Уэйном Гретски и Домиником Гашеком, Майклом Джорданом и Шакилом Онилом, Еленой Исинбаевой. Майклом Фелпсом, Питом Сампрасом, Михаэлем Шумахером... список великих можно продолжать.

Евгений Плющенко - спортсмен действительно уникальный! На его счету четыре олимпийские медали, две из которых золотые. Четыре олимпиады подряд, начиная с Солт-Лейк Сити в 2002-ом и, заканчивая Сочи в 2014-ом, таким временными отрезком в фигурном катании, не может похвастать никто. Даже швед Гиллис Графстрём, который формально считается трехкратным олимпийским чемпионом, но завоевывал он это золото в период с 1920-го по 1928-й годы. А даже представлять современное фигурное катание в сравнении с тогдашним нет смысла. Да, и был бы Женя трехкратным олимпийским чемпионом, если бы не решение судей на олимпийских играх в Ванкувере, когда победу отдали американцу Эвану Лайсачеку, не сделавшему в произвольной программе ни одного четверного прыжка. Сколько же было вылито грязи на Евгения, когда в Сочи он, став олимпийским чемпионом в командном турнире, обыграв, кстати, своего главного соперника канадца Патрика Чана, не смог выступить в индивидуальном турнире мужчин-одиночников. Предатель, слабак, - говорили критики.

Чего только не бубнили заслуженные и не очень люди. Шуруп в позвоночнике спортсмена не выдержал нагрузки после прыжка на разминке, и счастье, что случилось это не во время самого проката, потому что спортсмен Плющенко, катая программу, не задумываясь исполнил бы следующий элемент, и прыгнул бы с Олимпа в инвалидное кресло, получая зарплату при этом не миллион долларов в год, а 19 тысяч рублей в месяц. Да-да, именно такие деньги получают российские спортсмены уровня сборной страны от государства! Конечно, у них есть иные источники дохода, есть спонсоры, но строчка в 19 тысяч – это официально. Официально же об окончании спортивной карьеры Плющенко объявил в марте этого года. Он очень хотел доказать всем, что в состоянии соревноваться, он преображался на тренировках, его стремление было видно, и сейчас, когда он закончил, мне лично будет его не хватать. Он не надоел, как говорили многие, он держал конкурентов в тонусе, даже этим развивал российское фигурное катание. Ура, Евгений Плющенко!

Далее, о сакральном, о футболе. Сборная России на минувшей неделе провела два контрольных матча, готовясь домашнему к чемпионату мира. Пожалуй, впервые за двадцать лет для спаррингов были выбраны столь серьезные соперники: Аргентина и Испания. Что еще вернее, впервые за девять лет, со времен чемпионата Европы 2008 года, за игру нашей сборной не было стыдно. Это было очень своевременное решение Станислава Черчесова сыграть с грандами в футбол. Не вымучивать ничейку, а сыграть так, как должна играть любая команда, чувствующая свою силу, потому что известно в спорте, если ты побаиваешься соперника до начала матча, ты его уже проиграл! Ииначе не бывает. 90 минут слишком мало, чтобы сперва побороть свой страх или неуверенность, называйте, как хотите, а потом еще и силу почувствовать. Но теперь опасность я вижу другую.

Не будем забывать, что в двух этих играх сборная России завоевала пока только одно очко, пропустив на последних минутах от

Аргентины, и сохранив ничью с Испанией ценой травмы голкипера Андрея Лунева. Газеты же наперебой что-то празднуют, называют Смолова Федором Великим, Глушакова – глуш-кипером, и вообще всячески ликуют. Ау, ребята, мы что-то выиграли? Мы просто показали достойную игру, но не более! Сейчас вы собственноручно наденете этим парням на голову по метровой короне, и считай, подготовка к мундиалю закончилась.

Почему-то никто не написал о колоссальных проблемах в обороне, которые в обоих матчах ликвидировались титаническими усилиями вратарей, Акинфеев раз пять спасал с Аргентиной, Лунев, повторюсь, ценой травмы в товарищеском матче, подарил болельщикам пучок развесистого оптимизма. Почему в стране со 150-миллионным населением, за девять лет с последнего яркого российского Евро, при куче футбольных школ и академий не выросло шести ребят, это я беру двух вероятных на замену при схеме 4 – 4 – 2, не найдется шести способных быстро бежать, высоко прыгнуть, и попасть ногой по мячу в отборе, а не в ногу сопернику, я говорю о защитниках?

У меня есть ответ, не престижно, думает папаша, поставленного тренером в оборону, десяти-одиннадцатилетнего пацаненка. Он же должен голы забивать, он же крутой! Начинается прессование тренера. Скачала ласковое, потом крикливое, в конце истеричное, доходящее до фразы: ноги нашей больше в этой футбольной школе не будет, пойдем сына! Думаете, я утрирую? Да ничего подобного! Таких историй по петербургским школам масса, что уж говорить о стране? Вспоминаю, как сейчас интервью 12-летнего Брайна Идову, воспитанника школы «Смена», ныне Академии «Зенит». Много ли забиваешь?, интересуется корреспондент – Сейчас нет. – А почему?, не унывает корр. – Потому что я защитник, бубнит исподлобья мальчик. Тот мальчик, который стал твердым игроком основы «Амкара», да еще и будучи защитником, забил Аргентине в составе сборной Нигерии. У меня куча идей, давайте я даже возглавлю пиар-компанию для очень самоуверенных папаш под слоганом: "воспитай своего сына защитником сборной России по футболу". И будут у нас еще игроки уровня Шестернева, Чивадзе, Степанова, Хидиятулина, а лучше Паоло Мальдини с Карлесом Пуйолем вместе взятыми.

"Зенит" наконец-то забил с игры, причем не один, а четыре мяча. Правда, соперник, идущий на 13-ом месте «Тосно», не позволяет говорить о выходе сине-бело-голубых из кризиса, который стал объективным фактом. Вся шумиха вокруг воскресного матча была подчинена другому мероприятию: десятилетнему юбилею победы "Зенита" в чемпионате страны 2007-го года. Я очень хорошо помню Властимила Петржелу, который с абсолютно потерянным видом на пресс-конференции в 2005 году после не назначенного пенальти в игре против "Локомотива" произнес фразу, ставшую крылатой: "Зенит" никогда не будет чемпионом». Иной взгляд на вещи имел Сергей Фурсенко, ставший президентом "Зенита", и годом спустя, пригласивший в Петербург маститого голландца Дика Адвоката, а также капитана донецкого "Шахтера" Анатолия Тимощука за казавшиеся запредельными, на тот момент 20 миллионов долларов.

Никто не знал, что эти суммы в Газпроме в год расходуются на скрепки, но эффект был бомбовый. "Зенит" на пределе, в последнем матче нуждался только в победе, и Радек Ширл забил гол в Раменском, но ирония судьбы заключается в том, что призванный забивать и строить игру в середине поля аргентинец Алехандро Домингес на последних минутах матча против несуществующего ныне «Сатурна», взмыл под перекладину и выбил опускавшийся в ворота Малафеева мяч. Это был триумф! "Зенит" выиграл чемпионат страны, сломав все возможные стереотипы. Сейчас Фурсенко вновь у руля, но нет Сарсании, спортивного директора, и Тимощук не на поле, а тренер, получится ли вернуть себе титул? Посмотрим!

На минувшей неделе Санкт-Петербург стал хозяином Всероссийского дня самбо. В следующем году этому мероприятию исполнится десять лет, а сегодня я хотел бы вспомнить об упущенных олимпийских медалях. Первая и единственная на сегодняшний день Летняя Олимпиада была проведена в СССР в 1980-ом году, и как страна организатор мы могли включить в программу игр два произвольных вида спорта. В планах были художественная гимнастика и, как раз, самбо. И тут стоит поговорить о роли личности в истории. Существует версия, что премьер-министр Индии Индира Ганди лично попросила главу Советского Союза Леонида Брежнева о включении в олимпийскую программу женского турнира по хоккею на траве, только в этом виде дружественная СССР Индия могла рассчитывать на медаль олимпиады. Самбо завернули, а в хоккее на траве золотые медали выиграла команда Зимбабве, в итоге, где сейчас дружба с Индией, где Индира Ганди и Леонид Ильич, а Россия за прошедшие с 1980-го года девять летних олимпиад, даже не считая бойкотированную в Лос-Анджелесе, лишилась несчетного количества наград. С учетом нынешних международных настроений, летней олимпиады нам еще долго не видеть, а стало быть, и самбо пока олимпийским видом спорта не бывать, а жаль.

Коротко о спортивных событиях недели наступающей. "Зениту" предстоит матч с "Вардаром" в Лиге Европы, и победа обеспечит команде Манчини первое место в группе, но куда важнее игра в следующий понедельник в Москве против "Спартака", который похоже очнулся от спячки и разгромив "Краснодар" в минувшем туре, заставил снова вспомнить о себе. СКА начинает во вторник серию домашних игр против "Югры", "Барыса" и "Авангарда", уверенное лидерство не только в западной конференции, но и в Лиге в целом позволяет болельщикам не волноваться, хотя находятся и те, кто не понимает желание Олега Знарка перетасовать сочетания в тройках нападения, и парах защитников, при случае поговорим об этом.

В субботу 25-го ноября в СКК "Петербургский" традиционное подведение итогов городского чемпионата по футболу более восьми тысяч игроков получат медали и кубки. Те, что будем надеяться, в скором времени появится в составе "Зенита", и вернут благословенные времена, когда своих воспитанников в стартовом составе было семьдесят пять процентов, и лимит на легионеров не волновал главного тренера. Ну, и 25-го же ноября в Петербурге стартует розыгрыш городской мини-футбольной премьер-лиги. Новый турнир имеет рейтинг чемпионата города, и играют в нем десять коллективов, матчи проходят по субботам в универсальном спортивном зале спорткомплекса "Нова Арена", приходите, будет интересно.

На этом наш сегодняшний выпуск завершен, я Никита Гулин прощаюсь с вам, смотрите мой еженедельный обзор на канале "Питер ТВ", и помните: "О, спорт, ты - мир". До встречи через неделю!

Видео: Piter.TV, Olympic, КХЛ, Первый канал