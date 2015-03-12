Спикер ЗакСа Макаров написал статью о генетическом коде победителей

В статье Макаров размышляет о роли Победы в Великой Отечественной войне для российского народа.

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров опубликовал статью, посвящённую 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Публикация "Генетический код победителей – основа нашего единения и сплочённости" вышла в газете "Вечерний Санкт-Петербург". Текст также опубликовала пресс-служба ЗакСа.

В статье Макаров размышляет о роли Победы в Великой Отечественной войне для российского народа. Спикер ЗакС приходит к выводу, что "День Победы сродни Пасхе — одолению света над тьмой и адом".

Такие поворотные моменты истории не могут принадлежать лишь прошлому. Они навсегда записываются в генетический код народа. Вячеслав Макаров

Спикер ЗакСа подчеркнул, что потере этого самого кода россияне рискуют "безвозвратно заблудиться".

В конце апреля стало известно, что Вячеслав Макаров собирается перейти в Госдуму и оставить ЗакС.

Фото: пресс-служба ЗакСа