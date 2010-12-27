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Поезд "Ласточка" застрял на перегоне из-за постороннего предмета на путях
Сегодня, 11:03
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Shdaria
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Поезд "Ласточка" застрял на перегоне из-за постороннего предмета на путях

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В Петербурге задержалась "Ласточка" на 30 минут из-за постороннего предмета на путях.

Пригородный поезд "Ласточка" опоздал в Санкт-Петербург из-за постороннего предмета на железнодорожных путях. В результате состав прибыл в город на полчаса позже указанного времени в расписании.

В управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщили, что следовавший из Новгорода поезд задержался на перегоне между Колпино и Славянкой в 9.30 утра 26 апреля.

Дело в том, что машинист поезда обнаружил огнетушитель на путях на 24-м километре. В результате состав пришлось остановить. На место вызвали сотрудников транспортной полиции. 

В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что в 10.00 "Ласточка" продолжила следование. Отметим, что утренний инцидент не повлиял на расписание других поездов. 

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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