Поезд "Ласточка" застрял на перегоне из-за постороннего предмета на путях

В Петербурге задержалась "Ласточка" на 30 минут из-за постороннего предмета на путях.

Пригородный поезд "Ласточка" опоздал в Санкт-Петербург из-за постороннего предмета на железнодорожных путях. В результате состав прибыл в город на полчаса позже указанного времени в расписании.

В управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщили, что следовавший из Новгорода поезд задержался на перегоне между Колпино и Славянкой в 9.30 утра 26 апреля.

Дело в том, что машинист поезда обнаружил огнетушитель на путях на 24-м километре. В результате состав пришлось остановить. На место вызвали сотрудников транспортной полиции.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что в 10.00 "Ласточка" продолжила следование. Отметим, что утренний инцидент не повлиял на расписание других поездов.