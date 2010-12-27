Спектакль "Звериные Истории"

В Молодежном Театре поставят пьесу драматурга Дона Нигро.

Пьесы Дона Нигро уже почти полвека востребованы в США и Европе и, наконец, Российский зритель также откроет для себя творчество этого драматурга, искреннее любившего русскую культуру.

"Звериные истории" - это одиннадцать коротких пьес, одиннадцать пронзительных историй, полтора десятка героев, – утконосы, мыши, бурундуки, кошки, индюшки и других животные – объединенных лишь местом действия. Пустынный, заброшенный пляж, опустевший с окончанием лета, располагает к откровенности, к философским рассуждениям, к осознанию себя, своего одиночества, своей судьбы.

О постановке этой пьесы режиссер Семен Спивак сказал:

Трагикомедия – любимый жанр Молодежного театра. Но я еще никогда не ставил таких сложных пьес. Избрав героями животных, драматург без прикрас описал отношения между людьми. Безумие, страх, искушение, одиночество – все это есть в жизни человека. Гармония достигается балансом: на одной чаше весов – юмор, а на другой – грусть. Таков и наш спектакль. Его судьбу не угадать, но мне кажется, что зрителю он нужен. Можно назвать его предупреждением: будьте бережнее по отношению к тем, кто рядом, будьте терпимее.... И театр, который на одном языке говорит со зрителем о его проблемах, будет вам поддержкой.

Начало: 18:00

Место: Молодежный тетр, наб. реки Фонтанки, 114.