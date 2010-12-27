Спектакль "Золушка"

Знаменитая история в новой интерпретации.

В начале ноября в театре "Комедии имени Акимова" петербуржские актеры покажут свой взгляд на знаменитую историю про девочку с "маленькой ножкой, большой душой и справедливым сердцем".

Начало: 12:00

Место: Невский пр., д.56

Цена: 300 - 1 200 рублей