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Новости Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Золушка"
Сегодня, 12:00
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Rybka123
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Спектакль "Золушка"

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Знаменитая история в новой интерпретации.

В начале ноября в театре "Комедии имени Акимова"  петербуржские актеры покажут свой взгляд на знаменитую историю про девочку с "маленькой ножкой, большой душой и справедливым сердцем".

Начало: 12:00
Место: Невский пр., д.56
Цена: 300 - 1 200 рублей

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Категории: Куда сходить в Петербурге Театр

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