Спектакль "Зойкина квартира"

Одноименное произведение – одна из вершин творчества Михаила Булгакова. Автор проанализировал своих современников в уникальный исторический момент – эпоху НЭПа. Российская империя была утеряна, а новый мир только формировался.
Эта история и о любви. Именно любовь толкает Зою Пельц на опасное "предприятие": под видом пошивочной мастерской она открывает дом терпимости. Зоя вывезет возлюбленного, графа Обольянинова, в Ниццу. Он не находит себе места в новой реальности...
