Спектакль "Зойкина квартира"
Сегодня, 19:00
Спектакль "Зойкина квартира"

Спектакль покажут 27 ноября в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Одноименное произведение – одна из вершин драматургического творчества Михаила Булгакова. Автор проанализировал своих современников в уникальный исторический момент – эпоху НЭПа. Российская империя была утеряна, а новый мир только формировался. 

И, разумеется, эта история о любви. Именно любовь толкает Зою Пельц на опасное "предприятие": под видом пошивочной мастерской она открывает дом терпимости. Зоя вывезет возлюбленного, графа Обольянинова, в Ниццу. Он не находит себе места в новой реальности...

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской 

