Зрители увидят душевные метания великого полководца, доживавшего последние дни в изоляции на острове.

На сцене Молодежного театра на Фонтанке состоится спектакль "Жозефина и Наполеон". В центре истории окажется постаревший военачальник Франции, который проводит свое время в изгнании на острове Святой Елены. Он вместе с придворными живут в бедной хибарке и вспоминают о годах былой славы.

Однажды на глаза бывшего императора попадается простая девушка по имени Жозефина.Она требует возместить ей компенсацию за гибель супруга, который скончался во время битвы под Ватерлоо. Появление героини раскрывает глаза Наполеона на его жизнь и заставляет переосмыслить многие вещи.

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с одним антрактом.