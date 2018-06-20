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Спектакль "Жизнь и судьба" в МДТ — Театре Европы
Сегодня, 19:00
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TretyakovaS

Спектакль "Жизнь и судьба" в МДТ — Театре Европы

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В городе на Неве вновь пройдет показ постановки Льва Додина, где отражается необычная история ученого Штрума.

В Северной столице пройдет показ спектакля Льва Додина "Жизнь и судьа". В основе сюжета история ученого Штрума, который живет в условиях тоталитаризма и нацизма. 

Перед героем встает нравственный выбор - кому служить. Будет ли это государство, общество или совесть. Немаловажен для героя и вопрос того, как выжить в этом безумном мире.

Спектакль ставили не только в нашей стране, но и ставили во Франции, Австралии, Италии, Израиле, США, Румынии, Хорватии, Германии, Польше. Постановка Льва Додина оказалась универсальной — вне языковых и культурных барьеров.

Фото: KudaGo

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