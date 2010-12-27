Спектакль "Жизнь и судьба"

В Петербурге покажут постановку Льва Додина, где отражается судьба человека на фоне крушения мира.

В Петербурге покажут постановку Льва Додина "Жизнь и судьба". В основе сюжета история ученого Штрума, который живет в условиях тоталитаризма и нацизма. Герою предстоит серьезный нравственный выбор: служить государству, обществу или своей совести.

Спектакль с восторгом был принят не только в России. Его ставили во Франции, Австралии, Италии, Израиле, США, Румынии, Хорватии, Германии, Польше. Постановка Льва Додина оказалась универсальной — вне языковых и культурных барьеров.



Спектакль пройдет в МДТ — Театре Европы.

Фото: KudaGo